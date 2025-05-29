СМИ: Сына дагестанского чиновника задержали в Саратове после смертельного ДТП

Уточняется, что инцидент произошел на перекрестке вечером 27 мая. После этого Шихтаимов-младший проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места происшествия.

Водителя и автомобиль правоохранители обнаружили несколько часов спустя.

Молодого человека ранее уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Ему предстоит понести ответственности за ДТП со смертельным исходом и за побег с места происшествия.

Ранее городской суд Кургана признал вину 21-летней жительницы, которая насмерть сбила 50-летнюю женщину в районе Энергетики в январе этого года, сообщает RT.

