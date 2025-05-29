СМИ: Сына дагестанского чиновника задержали в Саратове после смертельного ДТП
Сына руководителя аппарата помощников и советников главы Дагестана Арсланбека Шихтаимова Данияла Шихтаимова задержали в Саратове после того, как он насмерть сбил 13-летнюю школьницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.
Уточняется, что инцидент произошел на перекрестке вечером 27 мая. После этого Шихтаимов-младший проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места происшествия.
Водителя и автомобиль правоохранители обнаружили несколько часов спустя.
Молодого человека ранее уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Ему предстоит понести ответственности за ДТП со смертельным исходом и за побег с места происшествия.
Ранее городской суд Кургана признал вину 21-летней жительницы, которая насмерть сбила 50-летнюю женщину в районе Энергетики в январе этого года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru