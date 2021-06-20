СМИ: Сын советского рок-музыканта Александра Башлачева тоже покончил с собой

Сын культового рок-музыканта советского периода Александра Башлачева покончил с собой. Тело Егора Башлачева обнаружили в Москве в субботу. Об этом 20 июня, в воскресенье, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что покончившего с собой 32-летнего мужчину обнаружили около 18:00 (мск). Правоохранители, выехавшие на место, предсмертной записки не обнаружили.