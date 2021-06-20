СМИ: Сын советского рок-музыканта Александра Башлачева тоже покончил с собой

Сын культового рок-музыканта советского периода Александра Башлачева покончил с собой. Тело Егора Башлачева обнаружили в Москве в субботу. Об этом 20 июня, в воскресенье, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что покончившего с собой 32-летнего мужчину обнаружили около 18:00 (мск). Правоохранители, выехавшие на место, предсмертной записки не обнаружили.

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Известно, что у Егора Башлачева была вторая группа инвалидности. Он стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В связи со смертью Башлачева начата проверка.

Напомним, Александр Башлачев ушел из жизни 17 февраля 1988 года. Музыкант считается представителем советского андеграунда и одним из лучших поэтов в русской рок-культуре. Он привнёс в музыку жанр поэмы, тем самым создав свой собственный стиль, который адаптирован для современности, но при этом связан с традициями фольклора.

Егор Башлачев родился после смерти рок-музыканта - 3 августа 1988 года у гражданской жены Анастасии Рахлиной, пишут "Известия".

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ФОТО: flickr.com // 0nore
ТЕГИ:СынСмертьРок-музыка
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