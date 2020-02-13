«Чартова дюжина» присудила Александру Башлачеву премию «Легенда»

Победителем специальной номинации «Легенда» национальной музыкальной премии «Чартова дюжина 2020» стал Александр Башлачев. 27 мая 2020 года русскому рок-идолу исполнилось бы 60 лет. В честь юбилея культового, можно сказать мистически одаренного музыканта «Чартова дюжина 2020» присудила почетную номинацию «Легенда».

Награду получила мама Александра Башлачева.

XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио» проходит в четверг на новой площадке «ВТБ Арена» в Москве. Достижения лучших представителей отечественной рок-культуры отмечаются в 13-ти номинациях.

