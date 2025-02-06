СМИ: Сын миллиардера Аблитарова получил три года за подделку подписи
Химкинский суд приговорил к трем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве сына сооснователя марки «Белуга» Андрея Аблитарова Артема. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что молодой человек подделал подпись своей девушки, продал ее автомобиль, а затем потребовал от нее взять кредит и передать ему деньги. С потерпевшей Елизаветой осужденный познакомился в фитнес-клубе и начал с ней встречаться. Уезжая за рубеж, девушка оставила своему знакомому ключи от автомобиля. О том, что машина продана, она узнала, вернувшись в Россию.
Впоследствии злоумышленник заставил Елизавету взять кредит на 3 млн рублей и передать деньги. Девушка верила мошеннику, пока не узнала, что его предыдущая возлюбленная таким же образом лишилась 4,7 млн рублей.
Еще один приговор по делу о мошенничестве ждет Артема Аблитарова через месяц, сообщила Baza.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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