СМИ: Сын миллиардера Аблитарова получил три года за подделку подписи

Впоследствии злоумышленник заставил Елизавету взять кредит на 3 млн рублей и передать деньги. Девушка верила мошеннику, пока не узнала, что его предыдущая возлюбленная таким же образом лишилась 4,7 млн рублей.

Еще один приговор по делу о мошенничестве ждет Артема Аблитарова через месяц, сообщила Baza.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

