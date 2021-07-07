СМИ: супруга застреленного президента Гаити умерла в больнице от ранений
Первая леди Гаити Мартин Моиз умерла в больнице от полученных ранений, сообщает телеканал Telesur.
По информации телеканала, причиной смерти супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза стали ранения, которые она получила в результате нападения на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе.
Ранее и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения неизвестных, сообщает RT. По его словам, Первая леди была ранена и доставлена в госпиталь.
Жозеф призвал население к спокойствию и добавил, что ситуацию контролирует национальная полиция и вооруженные силы страны.
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