СМИ: Superjet «Азимута» не может вылететь из Саранска из-за поломки двигателя

Уточняется, что речь идёт о рейсе в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 14:05. Однако вылет задержали на 40 минут. Затем в самолёт посадили пассажиров, однако лайнер не сдвинулся с места.

Всё это время 94 пассажира находятся в душном, несмотря на работающие кондиционеры, салоне. По их словам, к самолёту пригнали технику, но завести двигатели экипажу пока не удалось.

Ранее в Турции после посадки загорелся SSJ-100 авиакомпании «Азимут», сообщает RT. В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что причиной пожара в SSJ-100 в Турции, по предварительным данным, мог стать сильный удар самолёта о полосу при посадке, за которым последовали разлив и возгорание топлива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

