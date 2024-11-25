Самолет «Азимута» с неисправностью гидравлики сел в аэропорту Красноярска
Самолет авиакомпании «Азимут» в минувшее воскресенье приземлился в аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси. Об этом рассказал глава отдела корпоративных коммуникаций авиагавани Дмитрий Тронин в беседе с РИА Новости.
«Посадка была, но экипаж не запрашивал аварийную посадку, экипаж запрашивал штатную посадку и объявил о неисправности», — сообщил собеседник агентства.
По словам Тронина, самолет следовал по маршруту Минеральные Воды-Уфа-Красноярск. При посадке никто не пострадал.
Накануне самолет «Азимута» Sukhoi Superjet 100-95LR рейсом Сочи-Анталья совершил грубую посадку в аэропорту турецкого города, после которой произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. По данным СМИ, на борту находились 79 пассажиров, пишет «Свободная пресса». Как уточнили в Росавиации, пострадавших нет. После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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