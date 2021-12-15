СМИ: Судья из Симферополя угрожал сотрудникам ГИБДД после аварии

Судья районного суда Симферополя попал в ДТП, а затем угрожал полицейским. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

На видео мужчина, который врезался в припаркованный Porsche, шатается, а затем показывает сотрудникам ГИБДД удостоверение судьи, а также толкает одного из них и пытается ухватить за форму. При этом он повторяет, что работает судьей.

По данным канала, попавший на видео нарушитель — это 62-летний судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич. По предварительным сведениям, мужчина момент был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Госдуме России выступили против штрафов за грязные номера для автомобилистов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудьяСимферопольДТП
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