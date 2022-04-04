СМИ: судно с людьми перевернулось на реке Волга в Самаре
Судно на воздушной подушке «Нептун» перевернулось в Самаре на реке Волга, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Собеседник телеканала уточнил, что судно следовало по маршруту «Рождествено — Самара», на его борту могли находится до 11 человек. Он отметил, что спасти удалось половину пассажиров.
Источник ТАСС, в свою очередь, заявил, что после ЧП неизвестной остаётся судьба шестерых человек.
Ранее рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима. Один человек погиб, ещё четверо считаются пропавшими без вести, сообщает RT.
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