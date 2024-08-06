СМИ: Судебные приставы арестовали премиальный автопарк Хабиба Нурмагомедова

Имущество бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова было арестовано судебными приставами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, арест был наложен, в том числе, на семейный дом в Дагестане и мощный автопарк.

«Предположительно, в список входят... Ferrari California T, Mercedes-AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Tacoma», — говорится в публикации.

Ранее Федеральная налоговая служба арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Как пишет RT, боец задолжал свыше 79 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ИмуществоАрестСудебные ПриставыНурмагомедов

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