СМИ: Судебные приставы арестовали премиальный автопарк Хабиба Нурмагомедова
Имущество бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова было арестовано судебными приставами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, арест был наложен, в том числе, на семейный дом в Дагестане и мощный автопарк.
«Предположительно, в список входят... Ferrari California T, Mercedes-AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Tacoma», — говорится в публикации.
Ранее Федеральная налоговая служба арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Как пишет RT, боец задолжал свыше 79 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru