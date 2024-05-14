Суд арестовал Ярославский судостроительный завод
Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на ПАО «Ярославский судостроительный завод». Об этом сообщает РБК со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов и сведения картотеки арбитражных дел.
Решение было принято по иску прокуратуры региона к московскому АО «Лидер Гарант». Иск поступил в суд 25 апреля, тогда же на имущество ЯСЗ наложили арест в качестве обеспечительной меры. Суть претензий не содержится в материалах дела. Следующее заседание суда запланировано на 27 мая, пишет Ura.ru.
ЯСЗ строит для Военно-морского флота рейдовые катера проекта 02220 «Ярославец-М», морские буксиры проекта 23470, сторожевые корабли проекта 10410 «Светляк» по гособоронзаказу. В 2019 году завод пытались продать: по данным РБК, собственники вели переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией о продаже или безвозмездной передаче части акций предприятия. Обсуждения велись до пандемии коронавируса, однако затем прекратились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru