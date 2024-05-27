СМИ: Суд в Турции оправдал сирийца, обвиняемого в убийстве россиянки
Суд в Турции оправдал гражданина Сирии Мохаммеда Низара Арнабеха, обвиняемого по делу о смерти гражданки РФ Анастасии Емельяновой в провинции Эрзурум осенью 2023 года. Об этом сообщает новостной портал Duvar.
По данным СМИ, судья изучил улики по делу и пришел к выводу, что они не доказывают однозначную вину подозреваемого. Как полагает следствие, россиянка познакомилась с Арнабехом в провинции Эрзуруме, в которой работала женщина. Они долгое время общались, часто проводя время вместе.
В одну из встреч, 20 сентября 2023 года, между знакомыми, согласно показаниям соседей, возникла ссора. Затем россиянку обнаружили мертвой. Уточняется, что смерть наступила от потери крови из-за пореза ноги.
На допросе Арнабех сообщил, что обнаружил свою знакомую мертвой, когда пришел в квартиру. При этом на первом заседании суда он признавал себя виновным, в дальнейшем показания мужчины были путаными, передает «Радиоточка НСН».
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