СМИ: суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Суд в Красноярске на два месяца продлил срок ареста бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Хинштейн прокомментировал арест Митволя

Собеседник агентства уточнил, что Митволь останется в СИЗО до 24 сентября.

Ранее бывший замглавы Роприроднадзора Олег Митволь в июне был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково при попытке улететь в Дубай, сообщает «Свободная пресса». Его арестовали по делу о хищении более 900 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коррупция В РоссииХищениеСИЗОАрестОлег Митволь
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