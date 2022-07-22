СМИ: суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
22 июля 202214:17
Суд в Красноярске на два месяца продлил срок ареста бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Собеседник агентства уточнил, что Митволь останется в СИЗО до 24 сентября.
Ранее бывший замглавы Роприроднадзора Олег Митволь в июне был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково при попытке улететь в Дубай, сообщает «Свободная пресса». Его арестовали по делу о хищении более 900 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 659 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 687 / сут.
- Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать с Россией договор по зерну
- СМИ: суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
- Путин проведет 22 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- Песков: В Кремле не знают об охоте на экс-продюсера группы «Грибы»
- ЦБ: Инфляция в России по итогам года составит 12-15%
- Телеграм: В Европе раскол, в Киеве чистки, а в России - Иран
- В Швеции отменили мастер-класс фигуристки из России по политическим причинам
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 8%
- Песков рассказал о последствиях внесения в список недружественных стран
- В Кремле не стали раскрывать детали соглашения по экспорту украинского зерна
22 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru