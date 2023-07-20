Во Франции заявили о праве уклонистов из России на статус беженца

Суд Франции по вопросам права на убежище постановил признать граждан РФ, уклоняющихся от службы в российской армии, имеющими право на получение статуса беженца.

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