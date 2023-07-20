Во Франции заявили о праве уклонистов из России на статус беженца
20 июля 202318:24
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru