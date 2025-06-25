В Дагестане нет неприкасаемых чиновников, при этом оценку деятельности Магомед-Султана Магомедова должны дать правоохранительные органы, заявил в интервью НСН депутат Госдумы из Дагестана Султан Хамзаев.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». По данным СМИ, задержаны также «вся его родня и коллеги». Хамзаев отметил, что знает Магомедова, но с ним не работал.