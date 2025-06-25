«Неприкасаемых нет!»: Хамзаев о задержании госсекретаря Дагестана Магомедова

Антикоррупционные проверки – это плановая задача от президента, сказал в эфире НСН Султан Хамзаев, отметив, что лично не работал с Магомедовым.

В Дагестане нет неприкасаемых чиновников, при этом оценку деятельности Магомед-Султана Магомедова должны дать правоохранительные органы, заявил в интервью НСН депутат Госдумы из Дагестана Султан Хамзаев.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». По данным СМИ, задержаны также «вся его родня и коллеги». Хамзаев отметил, что знает Магомедова, но с ним не работал.

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«Я лично с ним не работал, но знаю, кто это такой, есть такой чиновник в Дагестане. То, что там проверки идут - это хорошо, пусть проверяют. Важно, чтобы все понимали, что вне зависимости от того, кто где работает, неприкасаемых нет. Если есть какие-то нарушения, пусть правоохранительные органы проведут проверку и дадут обществу разъяснение. Если есть вина, пусть виновные будут наказаны, здесь все четко и очевидно. Антикоррупционная работа должна идти полным ходом на всех уровнях. Будем ждать результата проверок и из них делать выводы, а не гадать на кофейной гуще», - подчеркнул депутат.

При этом Хамзаев заверил, что проверки чиновников в Дагестане ведутся регулярно.

«Это же не первый чиновник, которого проверяют, перепроверяют или еще что-то с ним происходит. Это плановая, постепенная задача, поставленная президентом перед силовыми органами во всех регионах и на федеральном уровне», - заключил собеседник НСН.

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов также известен, как основатель знаменитого махачкалинского футбольного клуба «Анжи». В 1991 году он возглавил государственное предприятие «Дагнефтепродукт», а в 2005-м приватизировал его, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Расулов
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