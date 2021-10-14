СМИ: студент МГУ разбился, выпав с 14-го этажа общежития

Студент МГУ погиб, выпав из окна Доме аспиранта и стажёра на улице Шверника в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что молодой человек выпал, предварительно, с 14-го этажа, его личность, а также обстоятельства трагедии, выясняются.

Ранее из окна здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве выпал подозреваемый в мошенничестве мужчина.

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ФОТО: pixabay.com
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