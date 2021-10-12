СМИ: в Москве разбился подозреваемый, выпавший из здания ГСУ МВД

Подозреваемый в мошенничестве мужчина выпал из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, инцидент произошёл 12 октября. Источник добавил, что мужчина скончался на месте, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее в Большом театре погиб актёр миманса Евгений Кулеш, которого придавила спускающаяся декорация, сообщают «Невские новости».

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