СМИ: в Москве разбился подозреваемый, выпавший из здания ГСУ МВД
Подозреваемый в мошенничестве мужчина выпал из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, инцидент произошёл 12 октября. Источник добавил, что мужчина скончался на месте, на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Ранее в Большом театре погиб актёр миманса Евгений Кулеш, которого придавила спускающаяся декорация, сообщают «Невские новости».
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