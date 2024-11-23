СМИ: Целью удара Израиля по Бейруту был глава спецслужбы «Хезболлы»

Израиль совершил атаку на центральную часть Бейрута с целью ликвидировать руководителя службы внешней безопасности ливанского движения «Хезболла» Талляля Хамие. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

СМИ: Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута

СМИ не уточняет, погиб ли Хамие при ударе или же остался жив.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля атаковали жилое здание в районе Баста в Бейруте, после удара было разрушено восьмиэтажное строение. По данным Al Hadath, еще пять соседних зданий повреждены. Власти Ливана сообщили о четырех погибших и 33 раненых в результате авианалета.

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Фото: telegram.org
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