СМИ: Целью удара Израиля по Бейруту был глава спецслужбы «Хезболлы»
23 ноября 202409:57
Израиль совершил атаку на центральную часть Бейрута с целью ликвидировать руководителя службы внешней безопасности ливанского движения «Хезболла» Талляля Хамие. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
СМИ не уточняет, погиб ли Хамие при ударе или же остался жив.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля атаковали жилое здание в районе Баста в Бейруте, после удара было разрушено восьмиэтажное строение. По данным Al Hadath, еще пять соседних зданий повреждены. Власти Ливана сообщили о четырех погибших и 33 раненых в результате авианалета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru