СМИ: Стрелявшего в школе под Пермью не привлекут к уголовной ответственности
Устроившего стрельбу в школе в Пермском крае подростка не будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что, согласно Уголовному кодексу, общая уголовная ответственность наступает с 16 лет, при особо тяжких преступлениях - с 14, но школьник не достиг указанного возраста. На основе постановления судьи несовершеннолетние от 11 лет могут быть отправлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
Ранее стало известно, что 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в школе в поселке Сарс под Пермью. Подросток успел сделать несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга», затем его задержали и отобрали оружие, напоминает «Свободная пресса». СМИ сообщали об одном пострадавшем, который повредил ногу осколком стекла после стрельбы.
Задержанный школьник рассказал, что взял ружье у отца и открыл огонь из-за злобы и обиды на одноклассников и учителей, которые якобы травили подростка. Кроме того, по словам шестиклассника, накануне ему «приснился Бог, который подсказал, что надо делать», пишет Газета.ру.
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