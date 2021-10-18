СМИ: Стрелявшего в школе под Пермью не привлекут к уголовной ответственности

Устроившего стрельбу в школе в Пермском крае подростка не будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

СМИ: В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу в школе

Собеседник агентства уточнил, что, согласно Уголовному кодексу, общая уголовная ответственность наступает с 16 лет, при особо тяжких преступлениях - с 14, но школьник не достиг указанного возраста. На основе постановления судьи несовершеннолетние от 11 лет могут быть отправлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Ранее стало известно, что 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в школе в поселке Сарс под Пермью. Подросток успел сделать несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга», затем его задержали и отобрали оружие, напоминает «Свободная пресса». СМИ сообщали об одном пострадавшем, который повредил ногу осколком стекла после стрельбы.

Задержанный школьник рассказал, что взял ружье у отца и открыл огонь из-за злобы и обиды на одноклассников и учителей, которые якобы травили подростка. Кроме того, по словам шестиклассника, накануне ему «приснился Бог, который подсказал, что надо делать», пишет Газета.ру.

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ТЕГИ:СтрельбаШколаПермский Край
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