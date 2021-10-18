СМИ: В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу в школе
Подросток открыл стрельбу в школе в поселке Сарс Пермского края, никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, нападавшим оказался 12-летний шестиклассник. Школьник успел сделать два выстрела из карабина «Сайга», затем его задержали, отмечает РИА ФАН.
Мотивы подростка устанавливаются.
На минувшей неделе силовики задержали на Чукотке несовершеннолетнего, угрожавшего массовыми убийствами в школе, напоминает Газета.ру. У подростка обнаружили пневматическое оружие. По словам задержанного, пост о якобы готовящемся нападении он разместил из хулиганских побуждений.
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