СМИ: В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу в школе

Подросток открыл стрельбу в школе в поселке Сарс Пермского края, никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, нападавшим оказался 12-летний шестиклассник. Школьник успел сделать два выстрела из карабина «Сайга», затем его задержали, отмечает РИА ФАН.

Мотивы подростка устанавливаются.

На минувшей неделе силовики задержали на Чукотке несовершеннолетнего, угрожавшего массовыми убийствами в школе, напоминает Газета.ру. У подростка обнаружили пневматическое оружие. По словам задержанного, пост о якобы готовящемся нападении он разместил из хулиганских побуждений.

