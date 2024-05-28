СМИ: стрелявшего в премьера Фицо перевели в психиатрическое отделение

Совершивший в середине мая покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы. Об этом сообщил телеканал Markiza.

«Официально неизвестно, какие у него проблемы со здоровьем. По нашим данным, он должен находиться в психиатрическом отделении», — говорится в информации телеканала.

Премьер Словакии Фицо идет на поправку

По информации телеканала, 71-летний Юрай Цинтула содержится под постоянным наблюдением. Его перевод мог быть обусловлен профилактическими целями.

Покушение на Фицо, который неоднократно выступал против поставок на Украине оружия и ее вступления в НАТО, произошло 15 мая. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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