СМИ: стрелявшего в премьера Фицо перевели в психиатрическое отделение
Совершивший в середине мая покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы. Об этом сообщил телеканал Markiza.
«Официально неизвестно, какие у него проблемы со здоровьем. По нашим данным, он должен находиться в психиатрическом отделении», — говорится в информации телеканала.
По информации телеканала, 71-летний Юрай Цинтула содержится под постоянным наблюдением. Его перевод мог быть обусловлен профилактическими целями.
Покушение на Фицо, который неоднократно выступал против поставок на Украине оружия и ее вступления в НАТО, произошло 15 мая. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru