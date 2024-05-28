Премьер Словакии Фицо идет на поправку

Премьер Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, идёт на поправку. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в больнице, где лечат политика.

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По мнению врачей, состояние здоровья премьера понемногу улучшается. Также медики выразили надежду, что позитивная динамика будет продолжаться.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Вооруженный мужчина, которым оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, несколько раз выстрелил в политика.

По словам министра обороны Словакии Роберта Калиняка, покушение на Фицо было спланировано заранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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