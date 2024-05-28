Премьер Словакии Фицо идет на поправку
Премьер Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, идёт на поправку. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в больнице, где лечат политика.
По мнению врачей, состояние здоровья премьера понемногу улучшается. Также медики выразили надежду, что позитивная динамика будет продолжаться.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Вооруженный мужчина, которым оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, несколько раз выстрелил в политика.
По словам министра обороны Словакии Роберта Калиняка, покушение на Фицо было спланировано заранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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