СМИ: стрелок в Мытищах сам поджег свой дом
Мытищинский пенсионер Владимир Барданов сам поджег свой дом, он несколько часов «оборонялся» гранатами, пока не погиб в огне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Накануне утром в дом мужчины по делу о незаконном хранении оружия пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов с постановлением Мособлсуда. Барданов в дом их не впустил и затем открыл огонь и бросил две гранаты.
По словам источника, через несколько часов мужчина, в доме которого имелся значительный арсенал оружия, перебрался на третий этаж и поджег дом изнутри, продолжив стрельбу.
Спустя несколько часов огонь охватил помещение, где с арсеналом оружия забаррикадировался Барданов. После несколько хлопков выстрелы прекратились. Правоохранители считают, что мужчина погиб в огне.
В результате операции был ранен в ногу один сотрудник правоохранительных органов.
Пожар полностью удалось потушить только к 5 утра среды.
61-летний владелец дома Владимир Барданов ранее владел несколькими частными охранными предприятиями. По данным «Интерфакса», у него был свой мотопарк, официально он владел несколькими видами оружия. У мужчины также был ряд судимостей и проблемы с кредиторами.
В его доме после ликвидации пожара был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, передает RT.
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