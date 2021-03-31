СМИ: стрелок в Мытищах сам поджег свой дом

Мытищинский пенсионер Владимир Барданов сам поджег свой дом, он несколько часов «оборонялся» гранатами, пока не погиб в огне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Накануне утром в дом мужчины по делу о незаконном хранении оружия пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов с постановлением Мособлсуда. Барданов в дом их не впустил и затем открыл огонь и бросил две гранаты.

По словам источника, через несколько часов мужчина, в доме которого имелся значительный арсенал оружия, перебрался на третий этаж и поджег дом изнутри, продолжив стрельбу.