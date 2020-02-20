СМИ: стрелок из немецкого Ханау застрелил этнических турков и свою мать

Тело, найденное полицией рядом с мертвым предполагаемым стрелком из немецкого Ханау, принадлежит его матери. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на главу МВД Германии Гессена Петера Бойта. Он отметил, что оба они погибли от огнестрельных ранений.

Стрельба в Ханау произошла поздно вечером в среду. Преступник ворвался и стал стрелять в двух кальян-барах и букмекерской конторе. По последним данным сообщается, что были убиты 9 человек, еще четверо получили ранения.