СМИ: стрелок из немецкого Ханау застрелил этнических турков и свою мать
Тело, найденное полицией рядом с мертвым предполагаемым стрелком из немецкого Ханау, принадлежит его матери. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на главу МВД Германии Гессена Петера Бойта. Он отметил, что оба они погибли от огнестрельных ранений.
Стрельба в Ханау произошла поздно вечером в среду. Преступник ворвался и стал стрелять в двух кальян-барах и букмекерской конторе. По последним данным сообщается, что были убиты 9 человек, еще четверо получили ранения.
Тело предполагаемых стрелка и его матери немецкие спецслужбы нашли без признаков жизни в квартире преступника. СМИ также назвали имя стрелка - Тобиас Р. Отмечалось, что он, скорее всего, придерживался праворадикальных взглядов. Мужчина оставил в доме письмо и видеообращение, где признается в преступлении.
По некоторым данным, пять человек из числа жертв являются этническими турками.
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