При стрельбе в британском Плимуте погибли шесть человек
13 августа 202105:03
Как минимум шесть человек погибли в результате инцидента со стрельбой в британском городе Плимут, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
По данным правоохранительных органов, жертвами происшествия стали один сотрудник полиции, две женщины и двое мужчин, которые погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице.
По данным РИА Новости, стрелок мертв. Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru