При стрельбе в британском Плимуте погибли шесть человек

По данным правоохранительных органов, жертвами происшествия стали один сотрудник полиции, две женщины и двое мужчин, которые погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице.

По данным РИА Новости, стрелок мертв. Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.

