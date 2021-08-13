При стрельбе в британском Плимуте погибли шесть человек

Как минимум шесть человек погибли в результате инцидента со стрельбой в британском городе Плимут, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

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По данным правоохранительных органов, жертвами происшествия стали один сотрудник полиции, две женщины и двое мужчин, которые погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице.

По данным РИА Новости, стрелок мертв. Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.

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