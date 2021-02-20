СМИ: SSJ-100 подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара
Самолет SSJ-100 подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.
По словам собеседника агентства, SSJ-100 вылетел из краснодарского аэропорта в Самару в 18:55 мск. Воздушное судно подало сигнал бедствия через сорок минут.
По данным сервиса Flightradar24, самолет авиакомпании «Азимут» подал код о чрезвычайной ситуации на борту. При этом SSJ-100 продолжает движение по маршруту, ожидаемое время посадки в Самаре — 21:44 по местному времени.
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