СМИ: SSJ-100 мог упасть в Подмосковье из-за одновременного отказа двух двигателей
Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ двух двигателей лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным СМИ, на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика.
Катастрофа произошла в пятницу, 12 июля. Самолет компании «Газпром Авиа» рухнул около 15 часов в районе деревни Апраксино неподалеку от Коломны в Московской области, сообщили в МЧС. Борт летел после ремонта с завода, направлялся во «Внуково». На борту не было пассажиров, только экипаж – два пилота и штурман, они, по предварительным данным, погибли.
Ранее заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев заявил «Радиоточке НСН», что пилоты потерпевшего крушение под Коломной лайнера Sukhoi Superjet 100 сделали все возможное, чтобы избежать катастрофы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru