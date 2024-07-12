СМИ: SSJ-100 мог упасть в Подмосковье из-за одновременного отказа двух двигателей

По данным СМИ, на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика.

Катастрофа произошла в пятницу, 12 июля. Самолет компании «Газпром Авиа» рухнул около 15 часов в районе деревни Апраксино неподалеку от Коломны в Московской области, сообщили в МЧС. Борт летел после ремонта с завода, направлялся во «Внуково». На борту не было пассажиров, только экипаж – два пилота и штурман, они, по предварительным данным, погибли.

Ранее заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев заявил «Радиоточке НСН», что пилоты потерпевшего крушение под Коломной лайнера Sukhoi Superjet 100 сделали все возможное, чтобы избежать катастрофы.

