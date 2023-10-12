СМИ: Сразу пять авиалайнеров РФ подали сигналы тревоги в полёте

Сразу пять пассажирских авиалайнеров подали сигналы тревоги во время выполнения полётов над территорией России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Сначала тревожные сигналы поступили с бортов рейсов Череповец - Москва, Самара - Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва. Они выставили код ответчика «Общая тревога». Затем аналогичные сигналы пришли от рейсов Сабетта - Москва и Петрозаводск - Санкт-Петербург.

Официальных комментариев на этот счёт пока не поступало. При этом, ни один из авиалайнеров не изменил параметры полёта или изначальный курс. Все самолёты продолжают лететь в аэропорты назначения.

