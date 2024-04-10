В Донском войске отреагировали на обыски в музее о казаках-борцах с большевиками

Частный музей «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Ростовской области давно вызывал неприязнь населения и донских казаков. Об этом заявили в пресс-службе казачьего общества «Всевеликое войско Донское», сообщает «Газета.Ru».

Ранее силовики провели обыски в частном музейном комплексе, по данным СМИ, их причиной стали обращения граждан по поводу реабилитации нацизма в учреждении. При обысках были изъяты портреты пособников нацистов и посвященная атаману Краснову литература.

«По инициативе жителей Дона на территории района проходили разбирательства и суды. Однако положение частного музея не позволяло принять меры по запрету демонстрировать и героизировать нацистскую идеологию и идеологию казаков-коллаборационистов на личном подворье предпринимателя», — отметили в казачьем обществе.

В пресс-службе также сообщили, что войсковой атаман Виктор Гончаров и атаман Сергей Бодряков заявляли о недопустимости героизировать пособников фашистов и коллаборационистов. «Всевеликое войско Донское» также отметило важность очищения казачьей земли от «неонацистского очага».

