В Донском войске отреагировали на обыски в музее о казаках-борцах с большевиками
Частный музей «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Ростовской области давно вызывал неприязнь населения и донских казаков. Об этом заявили в пресс-службе казачьего общества «Всевеликое войско Донское», сообщает «Газета.Ru».
Ранее силовики провели обыски в частном музейном комплексе, по данным СМИ, их причиной стали обращения граждан по поводу реабилитации нацизма в учреждении. При обысках были изъяты портреты пособников нацистов и посвященная атаману Краснову литература.
«По инициативе жителей Дона на территории района проходили разбирательства и суды. Однако положение частного музея не позволяло принять меры по запрету демонстрировать и героизировать нацистскую идеологию и идеологию казаков-коллаборационистов на личном подворье предпринимателя», — отметили в казачьем обществе.
В пресс-службе также сообщили, что войсковой атаман Виктор Гончаров и атаман Сергей Бодряков заявляли о недопустимости героизировать пособников фашистов и коллаборационистов. «Всевеликое войско Донское» также отметило важность очищения казачьей земли от «неонацистского очага».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru