Кудрин рассказал о предотвращении покушения на него
Глава Счётной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что на него в 2005-2006 годах готовилось покушение. Об этом было известно руководству страны, и тогда Кудрин, по его словам, единственный раз пользовался охраной ФСО.
Как утверждает глава Счётной палаты, причиной готовящегося покушения послужило то, что он отказал в льготах некой частной компании. Эта фирма получила ресурсы из федерального бюджета и должна была их вернуть. Отсрочка продлевалась много лет, но Кудрин делать этого не стал.
«В тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами», - отметил он, добавив, что тогда «принципиально зачищали старые хвосты».
Представителей этой компании Кудрин никогда не видел. Преступление удалось предотвратить, при этом уголовное дело не возбуждали, добавил экс-министр финансов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 634 / сут.
Умерли
22 597+143 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+4 240 / сут.
- Ученые рассказали, как долго коронавирус остаётся на коже
- Эмомали Рахмон снова победил на президентских выборах в Таджикистане
- Роспотребнадзор: Суточный прирост заражений COVID-19 достигнет 18 тысяч
- Кудрин рассказал, когда может общаться с Путиным на «ты»
- В США спрогнозировали сроки сделки с РФ по СНВ-3
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru