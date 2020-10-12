Кудрин рассказал о предотвращении покушения на него

Глава Счётной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что на него в 2005-2006 годах готовилось покушение. Об этом было известно руководству страны, и тогда Кудрин, по его словам, единственный раз пользовался охраной ФСО.

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Как утверждает глава Счётной палаты, причиной готовящегося покушения послужило то, что он отказал в льготах некой частной компании. Эта фирма получила ресурсы из федерального бюджета и должна была их вернуть. Отсрочка продлевалась много лет, но Кудрин делать этого не стал.

«В тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами», - отметил он, добавив, что тогда «принципиально зачищали старые хвосты».

Представителей этой компании Кудрин никогда не видел. Преступление удалось предотвратить, при этом уголовное дело не возбуждали, добавил экс-министр финансов.

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ТЕГИ:ФСОПокушениеАлексей Кудрин
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