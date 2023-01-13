СМИ: Состояние экс-фигуриста Костомарова сильно ухудшилось

Собеседник агентства утверждает, что пневмония, выявленная у олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду, прогрессирует в двустороннюю.

«Костомарову сильно хуже, пневмония прогрессирует в двустороннюю. От ИВЛ его отключить невозможно», - заключил источник.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух заявил, что Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации с воспалением лёгких, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

