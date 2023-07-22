СМИ сообщили подробности о смерти владельца «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова

По информации СМИ, бизнесмена нашли в ночь на субботу в офисе компании на Мичуринском проспекте.



Журналисты сообщают, что Черепенников являлся «владельцем» большинства систем для прослушки телефонов, а также хранения интернет-трафика в стране. позже.



«Антон Черепенников, он же Sneg1, — матёрый борец с террористами в киберпространстве. В юности его главным оружием был виртуальный М16 из Counter-Strike, а позже — комплексы СОРМ, системы для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика. Черепенников создал огромный холдинг «Цитадель», который после вступления в силу антитеррористического «закона Яровой» стал получать миллиарды рублей прибыли», – напоминает издание.

Отмечается, что точную причину смерти бизнесмена установят позже.

Ранее сообщение о смерти основателя «ИКС-Холдинг» появилось в группе компании в соцсети «ВКонтакте», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».