Тарпищев намекнул, кто мог заказать его убийство в 1996 году
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что его могли убить в 90-е годы, потому он вынужден был ездить по миру.
«В 1996 году у меня были плохие дела. В основном — из-за Березовского. Еще из-за Гусинского. Ельцин ужасно себя чувствовал, оппоненты боялись, что могу до него добраться и рассказать все, что знаю», - цитирует Тарпищева «Спорт Экспресс».
Он также рассказал, что частными структурами была организована его прослушка. Выход из положения нашелся. Тарпищев начал ездить по теннисным турнирам, чтобы его труднее было застать в одном месте.
«За 184 дня сменил 23 страны», - признался он.
Он также заявил, что олигарх Борис Березовский хотел занять его место в Международном Олимпийском комитете.
Ранее экс-генпрокурор России Юрий Скуратов заявил НСН, что Следственный комитет не хочет заниматься расследованием уголовного дела об убийстве бывшего генерального директора ОРТ, телеведущего Владислава Листьева. Убийство произошло 1 марта 1995 года.
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