СМИ сообщили об обыске у вице-премьера Московской области

Сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ провели обыск у заместителя председателя правительства Московской области-министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Собеседники издания рассказали, что следственные действия связаны с работой Куракина на посту директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Обвинение чиновнику пока не предъявлено.

ДИО Куракин возглавлял с 2012 по 2017 год. На этом посту он сменил скандально известную Евгению Васильеву, которая получила пять лет колонии за хищения. После работы в Минобороны Куракин стал вице-премьером Московской области.

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