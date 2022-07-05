СМИ сообщили об обысках у начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти

Собеседник агентства уточнил, что обыски идут как в рабочем кабинете полицейского, так и у него дома. Причину проведения обысков и другие подробности источник не уточнил.

Ранее силовики провели обыски в доме свердловского иеромонаха Евгения Пинчука, против которого заведено уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Ura.ru.