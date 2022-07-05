СМИ сообщили об обысках у начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства уточнил, что обыски идут как в рабочем кабинете полицейского, так и у него дома. Причину проведения обысков и другие подробности источник не уточнил.
Ранее силовики провели обыски в доме свердловского иеромонаха Евгения Пинчука, против которого заведено уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Ura.ru.
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