СМИ сообщили об обысках у начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Правоохранители проводят обыски в доме экс-президента Молдавии Додона

Собеседник агентства уточнил, что обыски идут как в рабочем кабинете полицейского, так и у него дома. Причину проведения обысков и другие подробности источник не уточнил.

Ранее силовики провели обыски в доме свердловского иеромонаха Евгения Пинчука, против которого заведено уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьСанкт-ПетербургГИБДДОбыски
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры