Правоохранители проводят обыски в доме экс-президента Молдавии Додона

Как отметила представитель надзорного ведомства Марианна Керпек в беседе с РИА Новости, подробности обыска предоставят позже.

Ранее стало известно, что в отношении Додона возбудили уголовное дело о коррупции, экс-президента подозревают в получении взятки от лидера молдавских демократов, бизнесмена Владимира Плахотнюка, напоминает Газета.ру. Демократ пытался передать экс-главе государства черный пакет, предположительно, с деньгами, при этом Додон отказался принимать предмет, отмечает РЕН ТВ.

