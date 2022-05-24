Правоохранители проводят обыски в доме экс-президента Молдавии Додона

Антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Игоря Додона, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщает Генпрокуратура Молдавии.

На экс-президента Молдавии Додона завели дело о коррупции

Как отметила представитель надзорного ведомства Марианна Керпек в беседе с РИА Новости, подробности обыска предоставят позже.

Ранее стало известно, что в отношении Додона возбудили уголовное дело о коррупции, экс-президента подозревают в получении взятки от лидера молдавских демократов, бизнесмена Владимира Плахотнюка, напоминает Газета.ру. Демократ пытался передать экс-главе государства черный пакет, предположительно, с деньгами, при этом Додон отказался принимать предмет, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:КоррупцияМолдавияОбыскиИгорь Додон
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