СМИ сообщили об обнаружении чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Два бортовых самописца обнаружили в Московской области на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что были найдены параметрический и речевой самописцы, которые повреждены, однако, по предварительным данным, подлежат расшифровке.

Трагедия произошла 17 августа во время испытательного полёта. Самолёт, который летел с аэродрома Кубинка в Жуковский, упал в лесополосе в районе н.п. Никольское. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как у воздушного судна загорелся один из двигателей, после чего оно перевернулось и врезалось носом в землю.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что пилотировал воздушное судно экипаж в составе трёх человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

