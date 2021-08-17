СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-112В в Подмосковье
Уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» возбуждено по факту крушения самолёта ИЛ-112В в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 17 августа, трагедия произошла во время испытательного полёта. Самолёт, который летел с аэродрома Кубинка в Жуковский, упал в лесополосе в районе н.п. Никольское.
Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что пилотировал воздушное судно экипаж в составе трёх человек: шеф-пилот ПАО «Ил», лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.
Авиакатастрофа самолёта Ил-112В попала на видео. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как у воздушного судна загорелся один из двигателей, после чего оно перевернулось и врезалось носом в землю.
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