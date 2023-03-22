СМИ сообщили о звуках взрывов над Севастополем

Предположительно, над Севастополем работают системы противовоздушной обороны, отмечает Ura.ru. Причиной хлопков могли быть удары по беспилотникам.

Как сообщает «Крымский канал», утром в одном из районов города пропал свет. Также известно, что в центральной бухте перекрыт рейд, движение катеров приостановили.

Данных о повреждениях, разрушениях или пострадавших пока не поступало, пишет РИА ФАН. Власти города не комментировали ситуацию.

