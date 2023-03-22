СМИ сообщили о звуках взрывов над Севастополем
Жители Севастополя сообщили о звуках взрывов, которые были слышны над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Предположительно, над Севастополем работают системы противовоздушной обороны, отмечает Ura.ru. Причиной хлопков могли быть удары по беспилотникам.
Как сообщает «Крымский канал», утром в одном из районов города пропал свет. Также известно, что в центральной бухте перекрыт рейд, движение катеров приостановили.
Данных о повреждениях, разрушениях или пострадавших пока не поступало, пишет РИА ФАН. Власти города не комментировали ситуацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- ЧФ России отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе
- Володин: Поставки Киеву боеприпасов с ураном приведут к трагедии мирового масштаба
- Американский ветеран предположил, что армия США потерпит поражение при столкновении с Россией
- СМИ сообщили о звуках взрывов над Севастополем
- Профессор ВШЭ Карнеев упал в обморок в эфире программы Соловьева: видео
- СМИ: Российские силы поразили аэродром Одессы, с которого дроны атаковали Джанкой
- Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада
- Вильфанд предупредил жителей Центральной России о заморозках
- СМИ: взгляды Маска на украинский конфликт мешают администрации США
- Байден опозорился в Белом доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru