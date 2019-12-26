Суд арестовал имущество замглавы Генштаба Арсланова

Суд в Москве принял решение наложить арест на имущество заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

В списке арестованного имущества значатся, в частности, участки земли и объекты недвижимости. Их суммарная стоимость оценивается в несколько миллионов рублей. Сам обвиняемый уже успел обжаловать решение в вышестоящем суде. Таким образом, арест имущества пока не вступил в силу. Причём генерал Арсланов по-прежнему занимать должность замглавы Генштаба, однако числится в отпуске, передает Ura.ru.

Ранее срок следствия по делу высокопоставленного военного был продлен до 6 февраля будущего года. По версии следствия, Арсланов завязан с делом «Воентелекома», которое возбудили ещё шесть лет назад, отмечает Газета.ру. Согласно материалам, глава этой компании Александр Давыдов и его пособники замешаны в махинациях с контрактами Минобороны.

С помощью разных мошеннических схем они значительно завышали стоимость продукции, а также получали за оказание услуг двойную плату. Сумма установленного ущерба составляет 460 миллионов рублей.

По данному делу проходят ещё две заметные фигуры. Экс-глава первого управления Главного управления связи Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин. Он признал вину и заключил сделку со следствием. Кроме того, пол стражу отправлен внук маршала авиации СССР, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ, полковник Павел Кутахов.

