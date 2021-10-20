СМИ сообщили о задержании замгендиректора оператора космодромов России

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов задержан, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что задержание было проведено утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита Роскосмоса, пишет RT.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической сфере, замгендиректора ЦЭНКИ давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. Ход дальнейшего расследования санкционировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ознакомившийся с результатами проверки, пишет РИА ФАН.

По данным газеты «Коммерсантъ», Арустамова задержали на 48 часов в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает издание, поводом к задержанию стал договор на строительство жилого комплекса, социальных и культурно-бытовых объектов на космодроме Восточный закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский.

