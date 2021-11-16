СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как отметил собеседник агентства, задержание проводилось сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Органы следствия пока не предоставили официальных комментариев.

По данным источника ТАСС, Вишневского задержали по подозрению в получении взятки при строительстве школы в микрорайоне Коммунар. Сумма взятки не разглашается.

Вишневский стал врио замглавы Владимирской области в марте 2021 года, чиновник курировал социальное развитие.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЧиновникиЗадержаниеФСБВладимирская Область
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