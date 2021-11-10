СМИ: Задержанный в Крыму за шпионаж в пользу СБУ - бывший мэр Симеиза
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Ялты по подозрению в шпионской деятельности по заданию Службы безопасности Украины. По решению суда задержанный отправлен под стражу, информирует Центр общественных связей ФСБ.
Уточняется, что арестованный имеет российское гражданство. Между тем, согласно источнику РИА Новости, арестованный - бывший депутат городского совета и экс-мэр курортного посёлка Симеиз Юрий Ломенко.
Согласно оперативным материалам, ялтинец в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы собирал и передавал информацию, которая составляет государственную тайну. Речь, в частности, идёт о персональных данных сотрудников ФСБ, отмечает RT.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа».
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