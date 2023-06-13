СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве россиянина в Стамбуле
Полиция задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в Стамбуле 11 июня. Об этом сообщает телеканал Haber Global.
Ранее стало известно, что в центре Стамбула погиб турист из России Вячеслав Нечипорчук. Мужчина скончался в результате драки с вымогателями, которые пытались отобрать у него телефон. В ходе конфликта злоумышленники ударили россиянина ножом в сердце, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже правоохранители задержали двух человек, участвовавших в нападении. В отношении задержанных возбудили уголовное дело об умышленном убийстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru