СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве россиянина в Стамбуле

Полиция задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в Стамбуле 11 июня. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

СМИ: В Стамбуле задержали двоих причастных к убийству россиянина

Ранее стало известно, что в центре Стамбула погиб турист из России Вячеслав Нечипорчук. Мужчина скончался в результате драки с вымогателями, которые пытались отобрать у него телефон. В ходе конфликта злоумышленники ударили россиянина ножом в сердце, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже правоохранители задержали двух человек, участвовавших в нападении. В отношении задержанных возбудили уголовное дело об умышленном убийстве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеУбийствоРоссиянеТурцияСтамбул

Горячие новости

Все новости

партнеры