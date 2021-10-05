СМИ сообщили о задержании главы горсовета Евпатории

«В горсовете проводятся обысковые мероприятия. В кабинете Харитоненко. Она задержана. Где-то в 15:00 мск суд изберет ей меру пресечения», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили о задержании главы Евпатории Романа Тихончука, ему вменяются «организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество». Отмечалось, что Харитоненко была вызвана в правоохранительные органы, в каком качестве, не уточнялось.

Задержания могут быть связаны с расследованием дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

