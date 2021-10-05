СМИ сообщили о задержании главы горсовета Евпатории
Председатель городского совета Евпатории Олеся Харитоненко задержана, в горсовете проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«В горсовете проводятся обысковые мероприятия. В кабинете Харитоненко. Она задержана. Где-то в 15:00 мск суд изберет ей меру пресечения», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили о задержании главы Евпатории Романа Тихончука, ему вменяются «организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество». Отмечалось, что Харитоненко была вызвана в правоохранительные органы, в каком качестве, не уточнялось.
Задержания могут быть связаны с расследованием дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
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