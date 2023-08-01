СМИ сообщили о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве

На столичном заводе счетно-аналитических машин прогремел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

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По информации издания, на заводе начался пожар. С шестого этажа здания идет дым.

На место происшествия едут пожарные. В экстренных службах Москвы сообщили о задымлении административного здания на Нижней Красносельской улице, пишет РИА Новости.

Подробностей происшествия пока нет.

В ночь на 1 августа несколько беспилотников пытались атаковать Москву. Аэропорт Внуково временно закрыли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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