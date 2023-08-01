СМИ сообщили о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве
1 августа 202322:26
На столичном заводе счетно-аналитических машин прогремел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, на заводе начался пожар. С шестого этажа здания идет дым.
На место происшествия едут пожарные. В экстренных службах Москвы сообщили о задымлении административного здания на Нижней Красносельской улице, пишет РИА Новости.
Подробностей происшествия пока нет.
В ночь на 1 августа несколько беспилотников пытались атаковать Москву. Аэропорт Внуково временно закрыли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия эвакуировала часть сотрудников посольства из Судана
- СМИ сообщили о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве
- В США заявили о готовности России к обсуждению зерновой сделки
- Белоруссия отвергла обвинения Польши в нарушении воздушного пространства
- В Верховную раду внесли законопроект о запрете русских песен
- В Польше заявили о нарушении границы белорусскими вертолетами
- В Киеве опровергли наличие планов на случай смерти Зеленского
- СМИ: женщина подожгла двери военкомата в столичных Кузьминках
- Хоакин Феникс объяснил решение сыграть в фильме «Наполеон»
- Хинштейн: россиянам не запретят пользоваться гаджетами Apple
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru