РЕН ТВ: Утечка химии произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве
Утечка химикатов произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, баллоны с неизвестными химикатами разгерметизировались на станции по пересортировке мусора. Утечку обнаружил водитель грузовика, на котором и прибыли баллоны с загадочной жидкостью. По его словам, неизвестная жидкость разлилась на асфальт и начала его разъедать.
Уточняется, что специалисты обнаружили превышение хлористого водорода в 40 раз по сравнению с нормой, а также повышение уровня сероводорода.
Ранее эколог рассказала, какие виды упаковок для продуктов наносят вред здоровью, передает «Радиоточка НСН».
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