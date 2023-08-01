РЕН ТВ: Утечка химии произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве

По информации телеканала, баллоны с неизвестными химикатами разгерметизировались на станции по пересортировке мусора. Утечку обнаружил водитель грузовика, на котором и прибыли баллоны с загадочной жидкостью. По его словам, неизвестная жидкость разлилась на асфальт и начала его разъедать.

Уточняется, что специалисты обнаружили превышение хлористого водорода в 40 раз по сравнению с нормой, а также повышение уровня сероводорода.

Ранее эколог рассказала, какие виды упаковок для продуктов наносят вред здоровью, передает «Радиоточка НСН».

