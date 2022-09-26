СМИ сообщили о стрельбе в школе в Ижевске

Очевидцы сообщили о стрельбе в одной из школ Ижевска, по предварительной информации, есть раненые.

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Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел в школе №88 на Пушкинской улице. На место происшествия следуют экстренные службы.

Из учреждения эвакуируют учеников и учителей, пишут Известия.

По данным Telegram-канала Mash, в здание ворвался человек в черном и открыл огонь. Издание отмечает, что пострадали трое детей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаШколаИжевск
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