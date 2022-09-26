СМИ сообщили о стрельбе в школе в Ижевске
26 сентября 202210:35
Очевидцы сообщили о стрельбе в одной из школ Ижевска, по предварительной информации, есть раненые.
Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел в школе №88 на Пушкинской улице. На место происшествия следуют экстренные службы.
Из учреждения эвакуируют учеников и учителей, пишут Известия.
По данным Telegram-канала Mash, в здание ворвался человек в черном и открыл огонь. Издание отмечает, что пострадали трое детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+151 тыс. / сут.
Умерли
387 тыс.+310 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+162 тыс. / сут.
- СМИ сообщили о стрельбе в школе в Ижевске
- Глава Иркутской области поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате
- Производители метанола в России сократили производство до минимума
- В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в Донбассе словами о территориальной целостности стран
- СМИ: Нефтегазовые доходы в ₽1 трлн могут выделить для ослабления рубля
- Хакеры взломали «Наше Радио»
- Постпред РФ в Вене заявил, что МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной
- Блинкен: Республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области не признают частью России
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 2 октября
- СМИ: В Усть-Илимске неизвестный открыл стрельбу в военкомате
26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru