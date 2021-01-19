СМИ сообщили о смерти сына миллиардера Питера Бранта

Гарри Брант, сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур, умер от передозировки лекарственными препаратами, сообщает The New York Times.

Тело 24-летнего молодого человека обнаружили в воскресенье. Издание отмечает, что Гарри умер за несколько дней до отправки на лечение от наркозависимости.

Гарри Брант работал манекенщиком, участвовал в модных показах, снимался для журнала Vogue Italia, сотрудничал с брендами Balmain и Dior, вместе с братом выпускал линию декоративной унисекс-косметики. В семье рассказали, что после возвращения из реабилитационного центра Гарри намеревался работать в журнале Interview, которым владеет его отец.