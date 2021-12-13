СМИ сообщили о семи пострадавших при взрыве в Серпуховском женском монастыре

Ранее стало известно, что в монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Сообщалось о двоих пострадавших, один из них — пятнадцатилетний подросток, пишет Газета.ру. Взрыв произошел у входа в православную гимназию, отмечает РИА ФАН.

«К двум пострадавшим при взрыве добавились еще пять человек, их осматривают медики», — подчеркнул источник агентства.

Другие детали случившегося устанавливаются.

